أنجزت شركة سوناطراك بنجاح بئر ترسيم، غرب عقلة الناصر في محيط تڤرت شرق1، الواقع شمال حقل حاسي مسعود.

وأفاد بيان لشركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء أن بئر الترسيم، الواقع غرب عقلة الناصر، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من منشآت المعالجة في غورد العمار، سمح بتأكيد الامتداد شمالاً لاحتياطي حقل النفط الخام لعقلة الناصر، والمكتشف في الطبقات الترياسية السفلى والحجر الرملي الاردوفيسي لورڤلة.

وأكد البيان أنه تم تقييم الإنتاج، الذي أجري بشكل رئيسي على الطبقات الترياسية، نفطا وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل / يوم من النفط و582 185 متر مكعب / يوم من الغاز. وقدرت الكميات المحتواة من النفط الخام (مؤكد + محتمل)، قبل حفر بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، بـ 546 مليون برميل.

وقد سمحت النتيجة الإيجابية لهذا البئر بإعادة تقييم هذه الأحجام لترتفع إلى 961 مليون برميل، مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، قدرها 415 مليون برميل. وأكدت سوناطراك، بهذا الاكتشاف، على الإمكانيات النفطية الهامة لمنطقة تڤرت وتعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني.

كما تعلن سوناطراك عن نجاحها خلال شهر مارس الجاري في تقييم بئر الاستكشاف أولاد سيدي الشيخ-1 (OSC-1) في محيط العوابد، الواقع في ولاية البيض على بعد حوالي 158 كم غرب حاسي الرمل.

وقد كشفت بئر الاستكشاف أولاد سيدي الشيخ -1 (OSC-1) عن وجود نفط خام وغاز مصاحب في مكمن طبقات لياس الكربونية. تقييم الإنتاج الذي تم إجراؤه على هذا المكمن أعطى نفطا خاما وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق بلغت 925 برميل/ يوم من النفط و6456 متر مكعب / يوم من الغاز.

وأضاف بيان الشركة، إن نتائج هذه البئر ستعزز الإمكانات النفطية للمنطقة الجيولوجية لناحية البنود وستسمح مستقبلا، ببروز قطب جديد للمحروقات شمال حاسي الرمل، والذي سيتم تأكيده من خلال حفر العديد من الآبار بالأماكن التي تم تحديدها وترسيمها بهذه المنطقة وكذا أشغال ترسيم الاكتشافات التي أنجزت لتحديد حجم الاحتياطيات.