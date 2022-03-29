مارست أغلب وسائل الإعلام الكاميروني ضغطا على رئيس الاتحاد المحلي للعبة صامويل إيتو منذ الإقصاء من نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة، والتي أعقبها إقالة المدرب البرتغالي أنطوان كونسيساو وتعيين ريغوبرت سونغ على رأس الفريق قبل مواجهة السّد المزدوجة أمام الجزائر.

وفي أعقاب الهزيمة أمام الجزائر بملعب " جابوما"، بهدف دون رّد، زادت حدة الانتقادات للرجلين، خاصة بعد رهن الأسود الغير مروضة لحظوظها في بلوغ مونديال قطر 2022 فموقع " لي ليون. نت": كتب "التأهل أو الاختفاء".

وبخصوص لقاء سهرة اليوم قال الحارس الكاميروني الأسبق أنطوان بال في تصريحات نقلها لموقع ّ راديو فرنسا الدولية: "يجب أن نسجل الأهداف! سيتعين علينا مقاومة ضغط الجمهور المتفائل للغاية، تعاطف ومساندة الشعب الجزائري تضاعف عشرة أضعاف بعد الانتصار في الكاميرون".

وأردف:"يحتفظ التاريخ أن الجزائريين لم ينتصروا أبدًا على الكاميرونيين، بهذا الانتصار لن يشك الجمهور في شيء، سنحتاج إلى "كوماندوس" إلى جانب الكاميرون".

وختم: " الرغبة وحدها لن تكفي اليوم، الجزائر في المقدمة وسيتعين على الكاميرون مراجعة استراتيجيتها".

وفي السياق ذاته أوضح المهاجم الكاميروني السابق "بنجامين موكاندو" في تصريحات لـط فرانس براس": الأمر بسيط، كيف لا تصدق ذلك عندما تتسنى لك الفرصة للعب مباراة يمكن أن تأخذك إلى كأس العالم،، مازال مصيرنا في أيدينا".