أعلن ممثل عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

من جهته صرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس بعد انتهاء المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة. وقال ميدينسكي أمام الصحفيين: "جرت المفاوضات بشكل بناء. تلقينا مقترحات من أوكرانيا للنظر فيها -موقفهم المصاغ بوضوح بشأن الإدراج في الاتفاقية".

وأضاف أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية. وأوضح: "بعد محادثة مفصلة اليوم اتفقنا ونقترح حلا بموجبه يكون اجتماع رئيسي البلدين ممكنا بالتزامن مع توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى من قبل وزيري الخارجية. علاوة على ذلك من الممكن أن يتم في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل الاتفاقية ومناقشة التفاصيل السياسية المختلفة".

كما أكد تلقي روسيا "لمقترحات خطية من أوكرانيا تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها".