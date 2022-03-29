هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 5 في المائة، وتراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وجاء هبوط أسعار الذهب الأسود في ظل بوادر إيجابية لمحادثات روسيا وأوكرانيا في تركيا، التي جرت اليوم الثلاثاء، وصرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس بعد انتهاء المحادثات بأن المحادثات بين موسكو وكييف كانت بناءة.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.45 بالمائة إلى 99.13 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 6.18 بالمائة إلى 105.53 دولار للبرميل.