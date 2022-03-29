ستنطلق يوم غد الأربعاء الحملة الوطنية الأولى للتبرع بالدم برسم سنة 2022 من أجل تعزيز عمليات التبرع بهذا السائل الحيوي، في الوقت الذي يبقى فيه عدد المتبرعين "غير كاف" بالرغم من "النمو الذي شهده" في عام 2021، حسبما أشار إليه اليوم الثلاثاء بيان للوكالة الوطنية للدم.

وأوضحت الوكالة أن هذه التظاهرة التي أطلقت بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم (المصادف لـ 30 مارس)، ستقام بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدة أنه بالرغم من زيادة عدد أكياس الدم التي جمعت بـ 5.54 في المائة في عام 2021 مقارنة بسنة 2020، يبقى هذا الرقم "الملحوظ" "غير كاف".

وأضافت الوكالة إن نصف عمليات التبرع بالدم تأتي من المتبرعين لأغراض التعويض و75 في المائة في الموقع الثابت وأن 88 في المائة من المتبرعين هم من الرجال، مشددة على أهمية إرساء ثقافة التبرع بالدم في المجتمع.

وسيسمح الاحتفال بهذا اليوم "بالاستجابة للخدمات السريرية، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد انخفاضا في عدد المتبرعين".

فبالإضافة إلى الحملة التحسيسية، ستنظم عمليات أخرى بما فيها جمع الدم بمشاركة مختلف الشركاء كشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال) وبريد الجزائر والكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري والشركات العمومية والخاصة وكذا الجمعيات الطلابية والخيرية.

من جهة أخرى، اتفقت الوكالة الوطنية للدم ومؤسسة وارد "Warred"، في 22 مارس الجاري، على إقامة "شراكة مستدامة" بهدف تعزيز هذا العمل التضامني على المستوى الوطني، وهو الهدف الذي شاركت في تحقيقه وزارة الشؤون الدينية من خلال خطبة الجمعة الماضية.