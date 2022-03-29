دعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الثلاثاء، أصحاب المركبات إلى مضاعفة التركيز والتحلي بالحيطة والحذر خلال تنقلاتهم عبر الطرق الوطنية العابرة لبعض الولايات بسبب الزوابع الرملية والرياح القوية المصحوبة بتطاير الرمال، ما نجم عنه ضعف في الرؤية التي تكاد تكون منعدمة في بعض المناطق.

وأضح ذات المصدر عبر صفحته "طريقي" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن مستعملي الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت يتعين عليهم مضاعفة التركيز والتقليل من السرعة بسبب الرياح القوية ووجود زوابع رملية.

ونفس الشيء يتوجب التحلي به من قبل أصحاب المركبات العابرة للطريق الولائي رقم 48أ بإقليم بلدية تافاسور في ولاية سيدي بلعباس نتيجة تطاير الرمال وهبوب رياح قوية، كما أن اليقظة وتخفيض السرعة مطلوبتان للمارين على الطريق الوطني رقم 06أ في شطره الرابط بين بلديتي بوقطب والبيض، لصعوبة الرؤية بسبب وجود رياح قوية مع زوابع رملية وتراكم الرمال في الطريق. وكذلك بالنسبة لمستعملي الولائي رقم 121 الرابط بين بلدية قلتة سيدي سعد وعين سيدي علي وبين بلدية عين سيدي علي وولاية البيض.

وفي ولاية سعيدة نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني أصحاب المركبات من مستعملي الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض، إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والتركيز أثناء السياقة لضعف الرؤية بسبب هبوب رياح قوية ووجود زوابع رملية.

كما دعت "طريقي" أصحاب السيارات والشاحنات من مستعملي الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية وورڤلة إلى تخفيض السرعة ومضاعفة التركيز مما يجنبهم أي طارئ على المسلك المتميز بهبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية. ونفس الشيء بولاية النعامة التي سببت الزوابع الرملية بها في ضعف الرؤية بالطريق الوطني رقم 22 في شطره الرابط بين مكمن بن عمار ومدينة النعامة.