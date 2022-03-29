تم توقيف المشتبه فيه في قضية تهديد فتاة بالقتل، والتي كانت محل فيديو تم تداوله مؤخرا، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

وأوضح البيان أن "الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، مسبوق قضائيا، يقطن بالجزائر العاصمة، قام بتهديد رفيقته البالغة من العمر 25 سنة، والتي تنحدر من ولاية تيزي وزو".

وأكد المصدر أن "التدخل السريع لمصالح الشرطة باستخدام مسدس ذي شرارة مكن من تفادي جريمة قتل وتوقيف المشتبه فيه الذي تم تقديمه اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة".

للتذكير، تم سهرة الاثنين الماضي تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يهدد فتاة بواسطة سلاح أبيض (مقص) وهي الحادثة التي "تعود وقائعها إلى 26 مارس الجاري على الساعة 23:30 بمستشفى زرالدة (الجزائر العاصمة)"، وفقا لمعطيات المديرية العامة للأمن الوطني.