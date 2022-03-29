عقدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد اجتماعا استثنائيا، أمس الإثنين، لمناقشة قضية تنظيم البطولة الإفريقية لكرة اليد (أكابر-رجال)، والتي تأجلت بسبب احتجاج الجزائر على قرار المغرب إقامتها في مدن صحراوية محتلة.

وحسب بيان ذات الهيئة، اليوم الثلاثاء، فإن تقرير اللجنة التنفيذية لاحظ أن ما وصفها بـ"الاختلافات خارج الرياضة" شابت بين الاتحادين المغربي والجزائري لكرة اليد.

وأضاف ذات البيان أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتجنب مقاطعة بعض الفرق المشاركة، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة ومن المرجح أن تعرض تنظيم الحدث للخطر.

وحسب البيان فقد قررت الكونفدرالية الإفريقية للعبة سحب تنظيم النسخة الخامسة والعشرين من كأس أمم إفريقيا أكابر-رجال (سنة 2022) من المغرب.

كما عاقبت ذات الهيئة الجزائر بسحب تنظيم النسخة السادسة والعشرون من كأس أمم إفريقيا أكابر-رجال (سنة 2024) من الاتحاد الجزائري لكرة اليد.