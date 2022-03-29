وجه النائب البرلماني عن ولاية ورقلة عبد الرحمان صالحي، سؤالا شفويا لوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة، تمحور حول الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان حماية ممتلكات الجالية الجزائرية في أوكرانيا.

وطالب السؤال الشفوي المؤرخ في العشرين من الشهر الجاري والموجه إلى وزير الخارجية، بالرد على الانشغال المطروح من قبل الجالية الجزائرية بأوكرانيا، حيث تضمن نص السؤال: "بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونظرا لحالة الدمار الكبيرة التي خلفتها المواجهات بأوكرانيا، ووقوفا على حالة الجالية الجزائرية هناك، أتساءل ما هي الإجراءات المتخذة لضمان ممتلكات جاليتنا الجزائرية بالخارج، وعن الخطوات المتخذة لاحقا لضمان حقوق وممتلكات أفراد الجالية في حالة عودتهم إلى أوكرانيا".