خطف منتخب الإمارات بطاقة الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وحقق "الأبيض"، اليوم الثلاثاء، فوزا ثمينا على العملاق الكوري بهدف سجله حارب عبد الله في الدقيقة 54 من المباراة.

وحسم المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام منتخب العراق الذي تعادل مع نظيره السوري بهدف لمثله، في المباراة الأخرى بالمجموعة، ليفقد آماله في المنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي.

وسيضرب منتخب الإمارات بذلك موعدا مع منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجه الفائز من منتخبي الإمارات وأستراليا مع المنتخب صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 من أجل حجز مقعد في المونديال