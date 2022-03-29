كشف التلفزيون العمومي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التي ستواجه الكاميرون، مساء اليوم، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في إياب الدور التصفوي المؤهل إلى المونديال.

واختار الناخب الوطني جمال بلماضي الاعتماد على نفس خطة مقابلة الذهاب (3-4-3) بتواجد ثلاثة لاعبين في وسط الدفاع.

كما حافظ بلماضي على نفس العناصر التي شاركت في مقابلة ملعب "جابوما" باستثناء تواجد يوسف عطال في مكان رامي بن سبعيني المعاقب.

وتعود الجمهور الجزائري على مشاهدة عطال في مركز الظهير الأيمن، غير أن ابن مدينة تيزي وزو كان يلعب في الجهة اليسرى من الدفاع مع نادي بارادو قبل الاحتراف في أوروبا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: رايس وهاب مبولحي - حسين بن عيادة - يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - جمال بلعمري - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني.

ويعتبر الكشف عن تشكيلة "الخضر" الأساسية قبل أكثر من ثلاثة ساعات على انطلاق المقابلة حدثا نادرا في المنتخب الوطني خلال عهد جمال بلماضي، الذي عادة ما ينتظر حتى آخر الدقائق لإعطاء الضوء الأخضر لـ"الفاف" من أجل الكشف عن تشكيلة المحاربين.