L’Algérie et le Cameroun jouent leur place pour la Coupe du Monde aujourd’hui, dans le cadre de la phase de barrage.

Lors du match aller, c’est l’Algérie qui s’est imposée en marquant le seul et unique but de la rencontre. Aujourd’hui, les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois face à face, pour le barrage retour.

Le match se jouera ce soir, à partir de 20 heures 45, au stade Tchaker de Blida.

Il sera diffusé en direct par la télévision nationale algérienne, SSC5 HD, TV3 Danemark, l’Equipe TV, ESPN2 Nederland HD, V sport 1 HD Norge et FIFATV sur Youtube.