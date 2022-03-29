سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 9 مرضى للشفاء، في الوقت الذي سجلت فيه حالة وفاة واحدة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265651 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 178270، فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6874 حالة.

كما تم إحصاء 6 مرضى في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 42 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 6 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.