استنفر مسؤولو ولاية ڨالمة، مساء اليوم الثلاثاء، مصالح كل من الفلاحة، البيئة، الغابات وبلدية بلخير، بإحلال لجنة بالمكان المسمّى "بير الجير" من إقليم بلدية بلخير، لمعاينة انتشار ديدان من نوع ( الصندل)، على مساحة تقارب الـ05 هكتارات، حسبما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لمصالح ولاية ڨالمة.

استنادا إلى المصدر نفسه، فإنّه يرجّح أن يكون خروج هذه الأعداد من ديدان الصندل، إلى التغيّرات التي عرفها المناخ بإقليم ولاية قالمة هذا العام. وأوضح المصدر سالف الذكر، أنّ مصالح بلدية بلخير، اعتبارا من نهار أمس، قد حشدت الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، للقضاء على هذه الديدان، وأنّ المتابعة متواصلة من طرف السلطات لهذه الظاهرة.

وأكدت مصادر من الإرشاد الفلاحي لـ"الخبر" بڨالمة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، أنّ ظهور هذه الدودة، كان في بداية الأمر بمشتة "المدودة" من إقليم بلدية عين العربي، قبل نحو 20 يوما، فيما تحدث مزارعون عن تسجيل ظهور لدودة "الصندل" ببعض المناطق من الولاية، خاصة بأحد حقول "السلجم الزيتي "الكولزا"، في انتظار تفاصيل حول الأضرار التي تكون قد ألحقتها بالمحاصيل الزراعية.