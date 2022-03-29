استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الفيدرالية للبرازيل بالجزائر فلافيو ماريغا، والذي تطرق معه إلى فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجالات المحروقات والتحويل المنجمي.

و استعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر والبرازيل في مجال الطاقة والمناجم مؤكدين أنها "قديمة وجيدة جدا".

كما ناقش الطرفان الطاقة و المناجم حسب بيان لوزارة الشراكة وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات المحروقات والكهرباء والاستكشاف والتحويل المنجمي"

عرض عرقاب الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، داعيا "الشركات البرازيلية للمشاركة فيه، لاسيما في التصنيع المحلي للمعدات الصناعية"، حسب البيان.

من جانبه، أكد سفير البرازيل أن المناقشات كانت "مثمرة للغاية" معربا عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات، يضيف نفس المصدر.