أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد من تيزي وزو عن قرار السلطات العمومية برفع التجميد عن مشاريع إنجاز المنشآت الصحية عبر الوطن.

وقال الوزير أن "الحكومة قررت رفع التجميد عن مشاريع بناء الهياكل الصحية، سيما تلك المتعلقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية".

وأشار الوزير إلى أن "هناك 10 مشاريع إنجاز مراكز استشفائية جامعية، من بينها مشروع تيزي وزو، سيتم إعادة بعث دراسات إنجازها قريبا بعد هذا القرار الحكومي الذي جاء عقب تحسن الوضع المالي للبلاد ".

وأضاف وزير الصحة قائلا أن السياسة الصحية للحكومة تتجه نحو "تطوير الهياكل الصحية الجوارية بغرض ضمان تكفل طبي أفضل للمواطنين، وبالتالي تخفيف العبء عن المراكز الاستشفائية الجامعية".

كما أبرز ضرورة استحداث مصالح و تخصصات جديدة لتلبية الاحتياجات المسجلة و كذا الاستجابة لحالات الطوارئ، مستدلا بالحرائق التي شهدتها تيزي وزو و بعض الولايات المجاورة خلال الصائفة الماضية.

وأعلن السيد بن بوزيد، في هذا الصدد، عن ارتقاب افتتاح مستشفى للحروق بسعة 150 سريرا تم تصميمه في الأصل لاستقبال مركب للأم و الطفل ببابا حسن بشمال-غرب الجزائر العاصمة لدعم مستشفى الدويرة.