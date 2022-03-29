اشرف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء بولاية مستغانم على انطلاق عملية تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية من إنتاج المجمع الصناعي "جي أس بي إليكتريك" نحو السنغال.

وذكر زغدار أن" قطاع الصناعة الكهربائية الوطني هام و له فرص واعدة في الأسواق الإفريقية" مؤكدا بأن هذه الشعبة الاستراتيجية المتوفرة على 158 وحدة صناعية من شأنها المساهمة في رفع قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات من 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا.

و أردف الوزير قائلا أنه "بإمكان هذه المنتوجات ذات الجودة و النوعية العالية أن تقلص الواردات المقدرة ب 4ر3 مليار دولار سنويا بنحو 1 مليار دولار" ،داعيا المستثمرين إلى التكتل في مجموعة و المساهمة بقوة في المجهود الوطني و برنامج الإنعاش الاقتصادي.