الدقيقة 52: بطاقة صفراء لراميز زروقي

الدقيقة 49: سليماني يسجل هدفا لكن الحكم المساعد يرفع الراية

* الدقيقة 48: أول فرصة في الشوط الثاني للكاميرونيين .. التسديدة تمر عالية

* انطلاق الشوط الثاني

* شوط أول عرف سيطرة للمنتخب الوطني الذي فشل في التسجيل رغم بعض الفرص الخطيرة .. في الوقت الذي استغل فيه المنافس خطأ فادح من الحارس مبولحي للتقدم في النتيجة

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الكاميروني بنتيجة هدف مقابل صفر

الدقيقة 45: توزيعة جديدة لبلايلي تجد دفاع الكاميرون في المرصاد

الدقيقة 39: توغل جديد لبلايلي .. يطالب بكلة جزاء لكن الحكم يطالب بمواصلة اللعب

الدقيقة 35: توغل بلايلي يمين الدفاع الكاميروني .. تدخل الظهير الأيسر يخرج الكرة للركنية .. الحكم يطالب بمواصلة اللعب رغم المطالبة بركلة جزاء

الدقيقة 32: توزيعة بن ناصر تصطدم بالدفاع وكادت تخادع الحارس الكاميروني

الدقيقة 30: فرصة خطيرة جديدة للضيوف .. تسديدة بين أحضان مبولحي

الدقيقة 28: بلايلي يضيع فرصة سانحة بطريقة غريبة بعدما وجد نفسه وجها لوجه غثر عمل كبير من سليماني

الدقيقة 22: هدف أول للمنتخب الكاميروني بعد فادح من مبولحي

الدقيقة 20: هجمة مرتدة للخضر بقيادة محرز لكن قائد المنتخب يخطأ في التمرير

الدقيقة 18: أول فرص للكاميرونيين .. توغل شوبو موتينغ لكن يحاول التوزيع لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى

الدقيقة 16: تسديدة قوية لعطال من خارج منطقة الجزاء تجد الحارس الكاميروني في المكان المناسب

الدقيقة 14: مخالقة جديدة للمنتخب الوطني .. بلايلي تصطدم بالجدار

الدقيقة 13: مرتدة للمنتخب الوطني لكن تسديدة محرز عالية عن مرمى أونانا

الدقيقة 10: مخالفة للخضر من مكان مناسب لكن التنفيذ بين محرز وبلايلي لم يكن في المستوى

الدقيقة 5: توزيعة بن عيادة كادت تصل إلى سليماني الذي كان قريبا من مرمى المنافس

الدقيقة 4: فرصة ثانية للخضر .. بلايلي نحو محرز الذي يسدد جانبية

* الدقيقة 2: المنتخب الوطني يدخل بقوة .. بلايلي يراوغ ثم يوزع .. الكرة تصل إلى سليماني مرتدة من الحارس أونانا لكن التسديدة جانبية

* الحكم باكاري غاساما يعطي شارة انطلاق المقابلة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* المهاجم فانسنت أبو بكر غائب عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الكاميروني

* اللاعب بغداد بونجاح حاضر في المدرجات

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان للقيام بعملية الإحماء

* تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه الكاميرون: رايس وهاب مبولحي - حسين بن عيادة - يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - جمال بلعمري - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني.