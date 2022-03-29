أخفق المنتخب الوطني في اقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد انهزامه أمام نظيره الكاميروني في الوقت القاتل من الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2 على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وسيطر أشبال بلماضي على أغلب فترات المواجهة وخلقوا عدة فرص غير أن الحظ وبعض الهفوات الدفاعية إضافة إلى الحكم الغامبي غاساما ساهموا في ضياع حلم المشاركة في المونديال للمرة الخامسة.

مجريات المواجهة:

* نهاية المواجهة بتأهل المنتخب الكاميروني إلى مونديال قطر

الدقيقة 90+ 34: هدف قاتل للكاميرونيين عن طريق إيكومبي

الدقيقة 90+30: غووووول .. توبة يعدل النتيجة للخضر

الدقيقة 90+26: تدخل على غزال في منطقة الجزاء والحكم يرفض العودة للفار

الدقيقة 90+24: كرة ثابتة للخضر .. بدران في وضعية تسلل

الدقيقة 90+20: تسديدة قوية من بن ناصر وتألق جديد من أونانا

الدقيقة 90+ 18: دخول غزال في مكان بلايلي

* انطلاق الشوط الإضافي الثاني

* نهاية الشوط الإضافي الأول بنفس النتيجة

الدقيقة 90+14: رأسية جديدة لسليماني وأونانا يتألق

* الدقيقة 90+8: الحكم يلغي هدف لسليماني بداعي لمس الكرة باليد بعد العودة إلى الفار

* الدقيقة 90+2: توزيعة بن عيادة ورأسية سليماني فوق العارضة

* انطلاق الشوط الإضافي الأول

* نهاية الـ90 دقيقة بتفوق المنتخب الكاميروني يهدف مقابل صفر .. الاتجاه نحو الأشواط الإضافية

الدقيقة 89: تسديدة قوية من بن عيادة وأونانا يواصل التعملق في المقابلة

الدقيقة 87: ثاني تغيير للمنتخب الكاميروني

الدقيقة 83: تسديدة رائعة من محرز وتصدي جديد من الحارس الكاميروني

الدقيقة 82: تسديدة كاميرونية بعيدة عن مرمى الخضر

الدقيقة 78: بطاقة صفراء للاعب المنتخب الكاميروني

الدقيقة 76: دخول بن دبكة في مكان زروقي

الدقيقة 74: تسديدة جديدة لمحرز لكن ضعيفة بين أحضان أونانا

الدقيقة 68: مبولحي ينقذ الخضر من هدف محقق بعد تصدي على مرتين

الدقيقة 62: تغيير أول للكاميرون .. دخول تولو في مكان شوبو موتينغ

الدقيقة 59: تسديدة جديدة لسليماني لكن أونانا يتألق مجددا

الدقيقة 56: فرصة خطيرة جديدة للخضر بعد ركنية محرز .. بدران بدون رقابة يضرب الكرة برأسية تمر فوق مرمى المنافس

الدقيقة 55: مراوغة رائعة لمحرز يسدد لكن أونانا يتألق

الدقيقة 52: بطاقة صفراء لراميز زروقي

الدقيقة 49: سليماني يسجل هدفا لكن الحكم المساعد يرفع الراية

* الدقيقة 48: أول فرصة في الشوط الثاني للكاميرونيين .. التسديدة تمر عالية

* انطلاق الشوط الثاني

* شوط أول عرف سيطرة للمنتخب الوطني الذي فشل في التسجيل رغم بعض الفرص الخطيرة .. في الوقت الذي استغل فيه المنافس خطأ فادح من الحارس مبولحي للتقدم في النتيجة

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الكاميروني بنتيجة هدف مقابل صفر

الدقيقة 45: توزيعة جديدة لبلايلي تجد دفاع الكاميرون في المرصاد

الدقيقة 39: توغل جديد لبلايلي .. يطالب بكلة جزاء لكن الحكم يطالب بمواصلة اللعب

الدقيقة 35: توغل بلايلي يمين الدفاع الكاميروني .. تدخل الظهير الأيسر يخرج الكرة للركنية .. الحكم يطالب بمواصلة اللعب رغم المطالبة بركلة جزاء

الدقيقة 32: توزيعة بن ناصر تصطدم بالدفاع وكادت تخادع الحارس الكاميروني

الدقيقة 30: فرصة خطيرة جديدة للضيوف .. تسديدة بين أحضان مبولحي

الدقيقة 28: بلايلي يضيع فرصة سانحة بطريقة غريبة بعدما وجد نفسه وجها لوجه بعد عمل كبير من سليماني

الدقيقة 22: هدف أول للمنتخب الكاميروني بعد خطأ فادح من مبولحي

الدقيقة 20: هجمة مرتدة للخضر بقيادة محرز لكن قائد المنتخب يخطأ في التمرير

الدقيقة 18: أول فرص للكاميرونيين .. توغل شوبو موتينغ لكن يحاول التوزيع لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى

الدقيقة 16: تسديدة قوية لعطال من خارج منطقة الجزاء تجد الحارس الكاميروني في المكان المناسب

الدقيقة 14: مخالقة جديدة للمنتخب الوطني .. بلايلي تصطدم بالجدار

الدقيقة 13: مرتدة للمنتخب الوطني لكن تسديدة محرز عالية عن مرمى أونانا

الدقيقة 10: مخالفة للخضر من مكان مناسب لكن التنفيذ بين محرز وبلايلي لم يكن في المستوى

الدقيقة 5: توزيعة بن عيادة كادت تصل إلى سليماني الذي كان قريبا من مرمى المنافس

الدقيقة 4: فرصة ثانية للخضر .. بلايلي نحو محرز الذي يسدد جانبية

* الدقيقة 2: المنتخب الوطني يدخل بقوة .. بلايلي يراوغ ثم يوزع .. الكرة تصل إلى سليماني مرتدة من الحارس أونانا لكن التسديدة جانبية

* الحكم باكاري غاساما يعطي شارة انطلاق المقابلة

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* المهاجم فانسنت أبو بكر غائب عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الكاميروني

* اللاعب بغداد بونجاح حاضر في المدرجات

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان للقيام بعملية الإحماء

* تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه الكاميرون: رايس وهاب مبولحي - حسين بن عيادة - يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - جمال بلعمري - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - رياض محرز - إسلام سليماني.