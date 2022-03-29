تحادث وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، مع نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابيك، حيث تطرق معه الى التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

وافادت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء ان اللقاء يندرج في إطار مشاركة الجزائر في الطبعة الثامنة لمؤتمر برلين حول الانتقال الطاقوي.

وأضاف البيان أن الطرفين استعرضا خلال هذه المحادثات، وضعية وآفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وجددوا، بهذه المناسبة تأكيد التزامهم بتعزيزها من خلال ابرام شراكات مربحة للجانبين، بالنظر الى القدرات الجزائرية والمهارة الألمانية في هذا المجال.