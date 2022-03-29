نبهت منظمة "تامينوت" المغربية إلى استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب، بل وتأزيمها مع الوضعية الوبائية و التضييق على الحريات الفردية والجماعية، حيث شمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسجلت "تامينوت" في بيان، "استمرار المملكة في تبني المقاربة الأمنية واللجوء إلى العنف واستغلال الأزمات لتكريس الهيمنة والتسلط، وهو ما نعتبره ضغطا من شأنه أن يفضي إلى نسج خيوط وضعية لا تخدم مصلحة أحد".

وتطرقت المنظمة الى ما وصفته ب"التجاوزات التي تتعرض لها مختلف الفئات الاجتماعية و التي تتعارض مع مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب وتتنافى مع الدستور".

و اضافت ان نظام المخزن يقوم "بترهيب الشعب وتقمعه وتهمشه، بدل الإنصات لهموم الشعب والمشاكل التي تؤرقه والحرص على حلحلتها وتبني منهجيات ديمقراطية في ذلك، الأمر الذي يستوجب أولا الإفراج عن جميع معتقلي الرأي و معتقلي حراك الريف و الصحفيين وغيرهم".

كما تطرقت الى "ازدياد الهوة العميقة بين الخطاب الرسمي والقوانين التي تم سنها من جهة والواقع المعيش من جهة أخرى، حيث أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبرا على ورق، وظل حبيس المرجعيات التي احتضنته، ولم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل على أرض الواقع".

وأكدت المنظمة ان "استمرار الدولة في نهج المقاربة التنموية الكلاسيكية لن يحقق الإقلاع التنموي المنشود، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تداخل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي وبيئي في ضمان نجاعة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد وإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها".