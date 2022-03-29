دعت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة إلى التسجيل الكترونيا للاستفادة من مسح غرامات التأخير.

وجاء في بيان لها اليوم : "في اطار متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة خاصة تلك المتعلقة بالمتابعات القضائية، تدعوا مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، كافة أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد (أنساج سابقا) والتي لم تعف من المتابعات القضائية من طرف البنوك ولم يستفد أصحابها من إجراءات مسح غرامات التأخير إلى التسجيل على الرابط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الغرض".