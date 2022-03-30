أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء باستمرار تهاطل أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية مرفوقة بحبات البرد على عدة ولايات بشرق ووسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية وتساقط حبات البرد محليا، ستتهاطل بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة منتصف النهار من يوم غد الخميس، على ولايات وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر وتيارت.

كما ستمس هذه الأمطار قبل ذلك ولايات بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، عنابة، الطارف، سكيكدة، جيجل، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، الأعواط، البيض، النعامة وسعيدة.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية النشرية ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

من جهة أخرى حذرت الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال وتتخللها أمطاراعلى ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، ورڤلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح وإليزي.

وستتراوح سرعة الرياح التي تجتاح هذه الولايات بداية من ظهيرة اليوم حتى الساعة التاسعة ليلا بين 50 و60 كلم في الساعة.