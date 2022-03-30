أصيب خمسة عشر شخصا في خمسة حوادث مرور وقعت ليلة البارحة بالطريق السيار شرق غرب والطرق الوطنية في شطرها العابر لولاية البويرة.

وأفادت المديرية المحلية للحماية المدنية لذات الولاية عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحداتها في القادرية والجباحية وأمشدالة والأخضرية وبئر غبالو، تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من أجل حادث مرور وقع بالطريق السيار في محوره العابر لبلدية القادرية وبالضبط بمنطقة تليوين في اتجاه الجزائر ناجم عن اصطدام بين سيارتين مخلفا ثلاثة جرحى تم إسعافهم في عين المكان.

كما أصيب ستة أشخاص في انحراف سيارة على الساعة السابعة مساء واثنتي عشرة دقيقة بالطريق الوطني رقم 15 في الرافور ببلدية امشدالة، وجريحين آخرين في حادث اصطدام بين شاحنتين على الساعة الخامسة مساء وعشرين دقيقة بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر ببلدية الجباحية وثلاثة آخرين في اصطدام بين سيارتين بالسيار شرق غرب في اتجاه قسنطينة في محوره العابر لبلدية الأخضرية، وجريح واحد في انحراف سيارة بالطريق الوطني رقم 8 بمنطقة وادي الفحام ببلدية الروراوة.