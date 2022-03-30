أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية ميلة في الساعات الأولى لليوم الأربعاء شخصا سقط بمحطة الخدمات ميلاف بالطريق السيار شرق غرب وتحويله إلى مستشفى وادي العثمانية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات مركز الطرقات للحماية المدنية بتاجنانت تدخلت ليلة البارحة على الساعة منتصف الليل وخمسا وخمسين دقيقة (00:55) لأجل إسعاف ونقل شخص مصاب (ل.ع) يبلغ من العمر 62 سنة له جرح بمؤخرة الرأس إثر سقوطه داخل مقهى بمحطة ميلاف بالطريق السيار شرق-غرب في شطره العابر لبلدية شلغوم العيد.

وأضاف نفس المصدر إنه تم تحويل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات لمستشفى وادي العثمانية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجرحه حسب تصريح الطبيب المعاين.