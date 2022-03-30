يعتزم مخبر "الكندي" وهو فرع "أم س فارما" تصدير ما قيمته 5 مليون دولار بآفاق 2026، حسبما أكده أمس الثلاثاء مديره العام، سفيان عشي.

وقال عشي أن هذا الهدف سيتم بلوغه "تدريجيا"، مشيرا أن الصادرات ستنطلق بنهاية سنة 2022.

وأوضح عشي خلال ندوة نظمها مخبر الكندي حول الصادرات وتطوير السوق الصيدلانية بالجزائر أن مخبره يعتبر التصدير كمرحلة "أولوية" سيتم الشروع فيها بصادرات نحو موريتانيا قبل استهداف أسواق إفريقيا الغربية.

وسيصدر هذا المخبر أدوية "مطلوبة بكثرة" على غرار مسكنات الآلام والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المفصلية، قبل الشروع في التصدير نحو أسواق الشرق الأوسط.

وأشار المدير العام لهذا المخبر إلى إعداد "مخطط طموح" من شأنه السماح بمضاعفة رقم الأعمال عند التصدير في السنوات السبع القادمة، من خلال الاعتماد على استثمارات في علاجات جديدة.

من جهته، ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصر بأن قيمة الصادرات الجزائرية من الأدوية بلغت سنة 2021 ما قيمته 4.5 مليون دولار.

وأضاف أن هناك 130 متعامل في هذا القطاع قادرين على التصدير ما إن صدقت الجزائر على اتفاقات الاعتراف المتبادل مع البلدان المستهدفة من أجل تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إليها.

كما ألح المتدخل على الفرص التي توفرها الاتفاقات على غرار منطقة التبادل الحر الإفريقية لمساعدة المتعاملين الجزائريين في ولوج الأسواق الإفريقية.