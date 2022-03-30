أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل برنامج حركة قطارات الضاحية ووادي عيسي ومطار هواري بومدين الدولي خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت المؤسسة في إعلان إلى زبائنها بأنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ الموافق لسنة 2022 م. تعلن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها إنه تم إعادة برمجة مواقيت سير القطارات خلال الشهر المبارك.

وأضاف نفس المصدر إنه بإمكان الزبائن الاطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله من موقع المؤسسة في شبكات التواصل الاجتماعي.

ـ الجزائر- الثنية

ـ الجزائر ـ العفرون

ـ الجزائر ـ زرالدة

ـ الجزائر ـ وادي عيسي

ـ الجزائر- المطار الدولي هواري بومدين