عاشت الجماهير الجزائرية ليلة صعبة، عقب فشل المنتخب الوطني في بلوغ مونديال قطر 2022، في سيناريو مباراة خيالية لم يكن متوقعا على الإطلاق.

ولم يكن التعادل بنتيجة هدفين لمثلهما، كافيا لـ " الخضر" من أجل اقتطاع تأشيرة نحو نهائيات كأس العالم، في مواجهة عمل فيها الحكم الغامبي" بكاري غاسما" على تكسير نسق المباراة، والتغاضي على عدة أخطاء ما أثر على زملاء سليماني وأفقدهم التركيز.

المدرب جمال بلماضي الذي لم يتمالك نفسه، وبكى عقب صافرة النهاية بعدما كان يقف على خط تماس الملعب وهو يرى بأن " الحلم" تبخر في أقل من دقيقة، بعدما كان قريبا منه ترك الباب مفتوحا بشأن مستقبله مع المنتخب الوطني، وأكد أنه سيفكر ويتمعن خلال الأيام القادمة في أمر مواصلة المشوار من عدمه.

وكان مهندس التتويج بنهائيات أمم إفريقيا صريحا في رده على أسئلة الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، وكشف بأنه عندما يحين اليوم الذي يتيقن فيه من عدم قدرته على تقديم الإضافة فإنه سينسحب بهدوء فالأمر من كل هذا هو بقاء المنتخب قوي خلال السنوات القادمة.

وفي قراءة لتصريحات بلماضي فإن بقاءه على رأس المنتخب الوطني سيكون مرهونا بعدة نقاط مهمة كانت قد أثارت حفيظته وأثرت على عمله خلال الفترة الماضية وكان في كل خرجة إعلامية يشير بأن كل شخص مسؤول على عمله ولا يستطيع أن يكون في كل مكان فمهامه فقط على المستطيل الأخضر إذ قال في هذا الصدد: " كل المراحل التي اجتزناها من شأنها أن تعزز قوتنا، علينا مواصلة العمل وتحسين الأمور التي لم تكن ملائمة بخصوص تنظيم الفريق والاتحادية".

ويدرك بلماضي جيدا حجم العمل الذي قام به على مستوى الفريق منذ قدومه رفقة طاقمه الفني في2018 حيث نجح في انتشال المجموعة من أزمة النتائج السلبية واللا استقرار، وهو ما سيضعه في موقع " قوة"، خاصة وأنه يحظى بثقة كبيرة من قبل الجماهير، بالرغم من توالي الخيبات، فالإقصاء المبكر من نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون، أعقبه ضربة موجعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.