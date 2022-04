Les services de prévisions météorologiques ont annoncés aujourd'hui mercredi la poursuite de l'épisode pluvieux qui traverse le pays en ce moment.

Un bulletin spécial de premier niveau, équivalent à la couleur jaune sur l'échelle de vigilance , précise que ces pluies concerneront principalement les wilayas de Sidi Belabés, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaki, Tebessa, Guelma, Anaba, Telmcen, Khenchela et El Taref , Et s'étalerot de midi jusqu'à minuit, avec une pluviométrie prévue estimée entre 20 et 30 mm localement.