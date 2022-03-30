توفي 34 شخصا وأصيب 1075 آخرون بجروح متفاوتة في 849 حادث مرور سجل خلال الأسبوع المنصرم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إن أثقل حصيلة سجلت بولاية عنابة بوفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث وإصابة 58 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية في 34 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 942 تدخل سمحت بإخماد 586 حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها بولاية الجزائر، حيث سجلت 149 تدخلا على إثر 96 حريقا.

وبخصوص العمليات المختلفة، قامت الحماية المدنية بـ 6095 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 5242 عملية إسعاف وإنقاذ 426 شخص من الخطر.