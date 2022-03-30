أكد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة محمد سليماني، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية تسقيف أسعار رحلات العمرة.

وأوضح سليماني للإذاعة الجزائرية، إنه "لا يمكن تسقيف سعر العمرة لأنها تخضع لرغبات الزبون وطلباته، مضيفا أن الأسعار تحددها عدة معايير وأسس على غرار تصنيف الفنادق وموقعها من الحرم، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي يطلبها المعتمر ونوعية الغرف والفترة التي سيقضيها بالبقاع المقدسة والتي ستتزامن مع الشهر الفضيل مع إضافة تكاليف النقل.

وأشار سليماني، إلى أن "الديوان يحرص دائما على ضمان تحسين التكفل وتقديم الخدمات للمعتمرين من خلال دفتر الشروط الذي يضبط هذه العملية ويضبط أيضا حقوق وواجبات الوكالات والمعتمرين عبر العقود المبرمة بين الطرفين في هذا المجال من أجل ضمان سير شعيرة العمرة في أحسن الظروف وفق المرجعية الدينية الوطنية وباحترام البروتوكول الصحي الواجب اتباعه في أرض الوطن وفي البقاع المقدسة".

وبهذا الخصوص، أكد سليماني أن "فتح أبواب العمرة لا يجب حصره في شهر رمضان فقط بل سيبقى مفتوحا إلى غاية النصف من شهر شوال" وإن "التحدي الذي يجب رفعه حاليا هو إنجاح هذه العملية".