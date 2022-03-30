أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش نهاية مشواره مع منتخب مصر لكرة القدم بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال 1-3 في دكار في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية حسبما جاء عبر قنوات بيين سبورتس القطرية.

وكانت مصر فازت ذهاباً 1-0 وخسرت إياباً بالنتيجة عينها لتخفق في ركلات الترجيح التي شهدت إهدار نجمها محمد صلاح واحدة من ثلاث ركلات. وكتب كيروش (69 عاماً) في حسابه على موقع تويتر "انتهى الحلم، بذلنا قصارى جهدنا لكن اليوم لم يكن كافيًا، أوجّه من كل قلبي امتناني لاتحاد الكرة المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".

ووجّه كلمه للاعبين الذين أخفقوا في بلوغ المونديال مرة رابعة في تاريخ بلادهم "إلى كل لاعبي فريقي والجهاز الفني، أشكرهم بتواضع ستكونون دائمًا في قلبي".

أضاف: "لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأحصل على المساعدة من قبل أشخاص محترفين وأصدقاء رائعين، بدونكم لن يكون هناك شيء ممكن بالنسبة لي في حياتي، أنا فخور جدًا بكم أيها الرفاق، أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين".

وأخفق المدرب الخبير في قيادة منتخب رابع إلى المونديال، بعد جنوب إفريقيا 2002، البرتغال 2010 وإيران 2014 و2018.