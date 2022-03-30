أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 مارس 2022. عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 16 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 28 قنطارا و67 كيلوغراما من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 55 تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و91 كيلوغراما من الكيف المعالج. و38773 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف 405 أشخاص. وضبطت 18 مركبة و191 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و11 طنا من خليط خام الذهب والحجارة. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 16 شخصا آخر بحوزتهم 10 بنادق صيد و1113 خرطوشة، ومسدسين آليين. بالإضافة إلى 24980 علبة سجائر و15 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من إن أميناس والوادي وأم البواقي وباتنة والجلفة والمسيلة.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 14836 لتر. بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف 165 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وورڤلة.