حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، أمس الثلاثاء، من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم، لأن أوكرانيا انتقلت "من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز"، في وقت وجهت اتهامات لروسيا في مجلس الأمن بالتسبب بـ "أزمة غذاء عالمية" وتعريض الناس لخطر "المجاعة".

وقال بيزلي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إنه ليس فقط دماراً فعلياً لأوكرانيا والمنطقة، بل سيكون له تأثير في السياق العالمي يتجاوز أي شيء رأيناه منذ الحرب العالمية الثانية"، وأضاف بيزلي أن 50 بالمائة من الحبوب التي يشتريها البرنامج تأتي من أوكرانيا، "لذلك يمكنك فقط أن تفترض الدمار الذي سيلحق بعملياتنا وحدها".

كما أشار بيزلي إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب نقص منتجات الأسمدة القادمة من روسيا البيضاء وروسيا، وقال للمجلس: "إذا لم تضع أسمدة على المحاصيل، فسيفقد محصولك النصف على الأقل؛ لذلك فإننا نتحدث عما يمكن أن يكون كارثة فوق كارثة في الأشهر المقبلة".

وحذر بيزلي من أنه إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا، فإن "العالم سيدفع ثمناً باهظاً .. وآخر شيء نريد أن نفعله كبرنامج الأغذية العالمي هو أخذ الطعام من أطفال جوعى لتقديمه لأطفال يتضورون جوعاً".