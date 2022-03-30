أسعف أعوان الحماية المدنية بالمسيلة صباح اليوم الأربعاء، شابا انهارت عليه الأتربة أثناء عملية أشغال داخل حفرة بحي النصر بمدينة بوسعادة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية ببوسعادة تدخلت هذا الأربعاء في حدود الساعة الثامنة صباحا وخمس دقائق (08:05) على مستوى حي النصر ببلدية بوسعادة لأجل إنقاذ شخص انهارت عليه الأتربة أثناء قيامه بأشغال داخل حفرة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية البالغ من العمر 30 سنة غمرته الأتربة جزئيا حيث تم انتشاله على قيد الحياة وهو يعاني من آلام على مستوى الحوض، وقد تم إسعافه ونقله إلى مستشفى مدينة بوسعادة.