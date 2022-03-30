كشفت شركة " أديداس" عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022، ولقّبتها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابع عشرة على التوالي التي تصنعها الرائدة في صناعة الألبسة الرياضية للمونديال، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

ونقل اليوم الأربعاء موقع " كورة "تصريحات مدير التسويق في الفيفا، جان فرانسوا باثي الذي قال: "إنها كرة رسمية مذهلة ومستدامة وعالية الجودة من أديداس، سيستمتع بها نجوم الكرة في قطر على أكبر مسرح عالمي، كما سيستمتع بها اللاعبون في كل مكان".

وأضاف في تصريحات صحفية: "إن تنقل كرة الرحلة حول العالم سيمثل سفر أجواء كأس العالم إلى كل مكان، وسيمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يوما بعد يوم." وصُمّمت كرة "الرحلة" باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل الشركة وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.

ومن بين أبرز خصائها: النواة: يوفر قلب الكرة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد.

السطح: جلد اصطناعي محكم ومكوّن من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران.

وقالت مديرة التصميم بشركة أديداس، فرانسيسكا لوفيلمان: "مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة، أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرا بالغ الأهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه الكرة بقدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء".

وأضافت: "من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنًا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدقّ كرة كأس عالم حتى الآن".

وتم وضع الاستدامة كأولوية أثناء تصميم الكرة، وتعتبر كرة الرحلة أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

ولقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم، والانتشار المستمر للعبة.

وسيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبا بأساطير اللعبة، مثل إيكر كاسياس وكاكا وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة لجملة من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة.

كما سيمثل الإعلان الرسمي عن الكرة بداية رحلة الرحلة إلى 10 مدن في مختلف مناطق العالم - بما في ذلك دبي، وطوكيو، ومكسيكو سيتي، ونيويورك - إذ تطرح أديداس سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرياضة والمساواة فيها بين المجتمعات المحلية.