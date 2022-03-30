قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، إن الفصل الثاني مر بسلام رغم ما أسفر عنه الظرف الاستثنائي للتمدرس.

وأكد بلعابد في كلمته خلال الحفل الختامي للمسابقة الوطنية لأحسن الأعمال البيداغوجية، أنه مرتاح لإتمام الفصل الثاني لجميع الأطوار التعليمية في سكينة وطمأنينة رغم الظروف التي مرت بها السنة الدراسية.

وأضاف بلعابد بأن المدرسة يجب أن تكون مكملة لدور الأسرة في تنشئة النشء على مبادئ السلوك القويم وربط الطفل بالمجتمع والوطن، مشيرا إلى أن مهمة مقدسة يقوم بها المربي، فالمدرسة تكون الرأسمال البشري، وتسعى لتجذير الانتماء القومي والتنشئة على حب الوطن والتعلق بالوحدة الوطنية والحفاظ على رموز الأمة، وخلق روح التضامن.