تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للحراش (الجزائر العاصمة) من تفكيك عصابة أحياء تتكون من 14 شخصا وحجز ثلاث بنادق صيد بحري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته، أن "تفكيك هذه العصابة التي كانت تعمل لغرض خلق الرعب واللا أمن في الأحياء السكنية مع المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء والاعتداء الجسدي والتعدي على القوة العمومية والإخلال بالنظام العام، انطلقت بعد استيفاء عناصر الشرطة لمعلومة مفادها قيام مجموعة أشخاص بالإعداد لخطة اعتداء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة بسوق بلدية باش جراح".

وأشار ذات البيان إلى أنه "بعد وضع خطة محكمة ومدعمة بعمل ميداني استباقي بالتنسيق مع مصالح النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف 14 شخصا مشتبه فيهم وأغلبهم من المسبوقين قضائيا مع حجز ثلاث بنادق صيد بحري وأسلحة بيضاء وسيارة سياحية".

كما بينت التحريات المعمقة في هذه القضية أن "سبب الخلاف هو عدم تسديد دين أحد المشتبه فيهم لمشتبه آخر بقيمة 400 مليون سنتيم، وهي قيمة صفقة لبيع أقراص مهلوسة".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.