قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، المطلوب لعليلي الحبيب إلى القضاء، بعد أن استلمته الجزائر من لبنان.

وكشف بيان للأمن الوطني أن المدعو لعليلي الحبيب الذي تم تقديمه أمام الهيئات القضائية المختصة لدى محكمة ڤالمة، أودع رهن الحبس المؤقت.

وأشار الأمن الوطني، إلى أن المشتبه فيه لعليلي الحبيب البالغ من العمر 42 سنة، تم توقيفه وترحيله من لبنان إلى الجزائر بموجب أمر بالقبض الدولي، أصدرته محكمة ڤالمة، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط بالخارج، الإشادة بأعمال إرهابية وكذا نشر ودعم أفكار الجماعات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال.

تجدر الإشارة، إلى أن تحويل المدعو لعليلي الحبيب، يندرج في إطار التعاون القضائي بين دولتي الجزائر ولبنان، في مجال تسليم المجرمين.