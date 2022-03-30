الفاف" تعزي في وفاة عمة بلماضي تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتعازيه إلى عائلة المدرب جمال بلماضي بعد وفاة عمته.

وجاء اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي لـ "الفاف": بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقت أسرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحزن عميق نبأ وفاة المغفورة لها بإذن الله عمة الناخب الوطني جمال بلماضي،،، بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين، وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب الوطني واللاعبين ، بخالص التعازي إلى الناخب الوطني جمال بلماضي وكل أسرة الفقيدة، داعيين الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جنانه، و يلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان . "إنا لله وإنا إليه راجعون "