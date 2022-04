Les services de la Sûreté de wilaya de Guelma ont présenté récemment le dénommé Lalili Lahbib devant le tribunal de Guelma qui a ordonné son placement en détention provisoire, et ce, suite à son extradition du Liban en application d'un mandat d'arrêt international pour crime d'appartenance à un groupe terroriste.

"Les services de la Sûreté de wilaya Guelma ont procédé, dimanche 27 mars 2022, à la présentation du dénommé Lalili Lahbib devant le tribunal de Guelma qui a ordonné son placement en détention provisoire", a précisé mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Agé de 42 ans, le suspect Lalili Lahbib a été arrêté et extradé du Liban vers l'Algérie en application d'un mandat d'arrêt international émis par le tribunal de Guelma pour le crime d'appartenance à un groupe terroriste activant à l'étranger, apologie d'actes terroristes et diffusion de l'idéologie de groupes terroristes à l'aide des TIC", a ajouté le communiqué.

A noter que "l'extradition du dénommé Lalili Lahbib s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire entre l'Algérie et le Liban en matière d'extradition des criminels".