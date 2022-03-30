أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها أنجزت المرحلة الأولى من عمليتها وأجبرت القوات الأوكرانية على التموضع في المدن الكبيرة.

وأضافت الوزارة أن القوات العسكرية تعيد التموضع على محور تشيرنيهيف وكييف في أوكرانيا، بعدما أتمت إنجاز كل المهام على مستوى المحورين المذكورين.

وتابع نفس المصدر أن القوات وسعت هجماتها واخترقت دفاعات الجيش الأوكراني وتشتبك مع اللواء 53 في فيليكايا نوفاسولكا، إضافة إلى السيطرة على طرق المواصلات والإمدادات الرئيسية التي تؤمن احتياطي القوات الأوكرانية.

كما أكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات ومخازن عتاد وتجميع المرتزقة.

ووفق المصدر فإن القوات الروسية وفرت الشروط لإنجاز المرحلة النهائية من العملية العسكرية لـ"تحرير دونباس".