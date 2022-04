Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, mercredi au siège du ministère, avec le Secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, qui a entamé plus tôt dans la journée une visite en Algérie.

Les discussions ont porté sur les opportunités prometteuses de renforcement du partenariat entre l'Algérie et les Etats Unis et les moyens de renforcement de l'engagement à promouvoir la paix et la stabilité sur les plans régional et international, conformément aux valeurs et aux intérêts communs des deux pays, selon le ministère.

La séance de travail était "fructueuse", précise la même source qui ajoute que les discussions ont été élargies, par la suite, aux délégations des deux pays.