أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية مع حل دبلوماسي شامل للقضية الصحراوية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير من القضية الصحراوية.

وأوضح نفس المتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الديبلوماسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

من جهة أخرى، اعتبر كاتب الدولة الأمريكي الجزائر شريك مهم لتحسين الأمن في المنطقة خاصة في الساحل، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس تبون حول الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا إضافة إلى قضايا أخرى حول العالم.

كما أعرب بلينكن عن تطلعه لتعزيز العلاقات الأمريكية-الجزائرية في العديد من المجالات.