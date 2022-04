Le ministre américain des affaires étrangères Antony Binken a affirmé que les États-Unis sont pour une solution diplomatique globale de la question Sahraouie.

Dans un point de presse qu’il a animé aujourd’hui à Alger, Binken a expliqué que la position des États-Unis par rapport à la question sahraouie n’a pas changé.

Les États-Unis soutiennent la diplomatie et l’envoyé spécial des Nations Unies au Sahara Occidental, a déclaré Binken, avant d’ajouter que l’Algérie est un partenaire important pour l’amélioration de la sécurité dans la région, notamment, au Sahel.

Binken a aussi déclaré qu’il s’est entretenu avec Tebboune sur la situation en Libye et en Ukraine et sur la situation dans le monde. il a, aussi, exprimé sa volonté de renforcer les relations des Etats-Unis avec l’Algérie dans plusieurs domaines.