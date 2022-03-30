وضعت مصالح الأمن في ورقلة، حدا لعناصر مختصة في سرقة مضخات المياه بوسط مدينة ورقلة وعدد من أحيائها .

وجاء توقيف المتهمين عقب معلومات وفرها مواطنين لمصالح الشرطة القضائية التي تمكنت توقيف هؤلاء في ظرف وجيز وبحوزتهم مجموعة من المضخات المسروقة .

وكانت مصالح الأمن في ورقلة، قد شنت في الايام الأخيرة حملة مداهمات واسعة استهدفت بؤر وأماكن مشبوهة يتخذ منها المنحرفون ملاذا لتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة، كما نظم عدد من الفاعلين في المجتمع، لقاءات جوارية عبر عدد من الاحياء منها بوعامر وسكرة، مت اجل توحيد الجهود للتصدي لمختلف الآفات الاجتماعية .