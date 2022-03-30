بعث لاعب المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجزائريين بعد يوم من الإقصاء المر من التأهل إلى كأس العالم.

وكتب بن ناصر على صفحته في "الفايسبوك": إخواني وأخواتي، كرة القدم رياضة ساحرة، لكنها في بعض الأحيان قاسية وغير عادلة، مثل الكثير، أنا مدمر بعد هزيمة الأمس لكن هناك شيء مؤكد، سأظل دائمًا فخورًا بالقتال من أجلكم".

وأضاف نجم الميلان :"شكرا لدعمكم في السراء والضراء وفي جميع الظروف، هذا ما يجعلنا أكثر فخراً بتمثيل الجزائر".

وأكد بن ناصر أن هزيمة الأمس مؤلمة وسيكون من الصعب نسيانها، لكن علينا أن نقلب الصفحة ونرفع رؤوسنا ونفكر في المواعيد القادمة.

وختم بن ناصر "دعونا نبقى متحدين، ستأتي أيام أفضل وستتألق ألواننا مرة أخرى، سنفعل كل شيء لنمنحكم السعادة التي تستحقونها. انتصرنا معا، سقطنا معا وسننهض معا، الحمد لله على كل حال".