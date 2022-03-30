سلمت، الأربعاء ولاية سلطات ولاية تيسمسيلت سبع سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لقطاع الصحة كمرحلة اولى بغرض دعم وتلبية احتياجات المؤسسات العمومية الاستشفائية والمرافق الصحية في بعض البلديات النائية.

وجرت مراسيم التسليم بحضور رؤساء البلديات المعنية كبرج بونعامة والملعب وتيسمسيلت الى جانب مسؤولي قطاع الصحة بالولاية وقد اوضح والي الولاية الذي اشرف على العملية برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي التي استفادت منها بلديات تيسمييلت، برج بونعامة، ثنية الحد والملعب أنه سيتم دعم القطاع بمبادرات مماثلة في قادم الأيام .