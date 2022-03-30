وجدت دراسة جديدة أن المشي يمكن أن يضيف أكثر من عقد إلى متوسط ​​العمر المتوقع.



وتسرد الدكتورة إيلي في برنامج This Morning على ITV، فوائد المشي وأفضل طريقة للقيام بذلك.



وتضيف دراسة جديدة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط المشي بمتوسط ​​عمر أطول. والخلاصة الرئيسية من الدراسة، التي سيتم نشرها في مجلة Communication Biology، هي أن المشي المنتظم قد يضيف ما يصل إلى 15 عاما إلى متوسط ​​العمر المتوقع.



وقالت إيلي إن المشي يوفر "العديد من الفوائد الصحية". وأظهرت الدراسات أن المشي مفيد لفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.



وأوضحت أنه رائع أيضا للنساء بعد انقطاع الطمث والحفاظ على قوة عظامك وعضلاتك.



وكانت إيلي حذرة بشأن تحديد عدد الخطوات لأن القيام بذلك يبدو "تعسفيا للغاية". وقالت مع ذلك، يبدو أن اجتياز 6000 خطوة "معيار جيد".



