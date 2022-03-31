ستشهد عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد، بداية من ظهيرة اليوم الخميس تساقط أمطار إلى غاية ما بعد الظهر ليوم غد الجمعة.

وأوضحت مصالح الأرصاد الحوية في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي، إن أمطارا غزيرة ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس. وتستمر في التساقط حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة على ولايات مستغانم، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، غليزان، تيارت وشمال الجلفة.

وتنتقل هذه الأمطار بداية من صبيحة يوم غد إلى ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة وتيزي وزو. بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس، بجاية، ڤالمة، ميلة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

وأضاف ذات المصدر إن كمية التساقط المتوقعة ستتراوح بين 20 و50 ملم.